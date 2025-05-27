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وزير الأوقاف يلتقي ممثلي بعثة دائرة الإفتاء في المدينة المنورة

بعثة دائرة الإفتاء
بعثة دائرة الإفتاء
 
الثلاثاء، 27-05-2025 11:35 م

الوكيل الإخباري-   التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، ممثلي دائرة الإفتاء العام ضمن بعثة الحج الأردنية لهذا العام 2025، في أحد مقار إقامة البعثة في المدينة المنورة.

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وناقش الوزير خلال اللقاء سبل تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الدينية المشاركة في خدمة الحجاج.


وبحث الخلايلة مع الحضور أبرز التحديات التي تواجه فرق الإفتاء المرافقة للحجاج، مستمعًا إلى آرائهم ومقترحاتهم، وموجهًا إلى ضرورة تقديم الخطاب الديني بلغة قريبة من الحجاج، تأخذ بعين الاعتبار اختلاف مستوياتهم الثقافية والتعليمية.


وأشاد الخلايلة بدور العلماء والوعاظ المشاركين في بعثة الإفتاء، مؤكدًا أهمية توجيه الحجاج وإرشادهم وفق المنهج الوسطي المعتدل الذي تمثله المؤسسة الدينية الأردنية.
وثمّن الخلايلة جهود العلماء والوعاظ المشاركين في البعثة في تقديم الفتاوى والتيسير على الحجاج في أداء نسكهم بكل طمأنينة ويسر.


من جانبهم، أكد ممثلو دائرة الإفتاء استعدادهم الكامل للتعاون مع جميع فرق الوزارة والبعثة الطبية والإدارية، من أجل إنجاح الموسم وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الدينية والمعنوية للحجاج الأردنيين.


ويأتي هذا اللقاء في إطار جولات الخلايلة التفقدية ومتابعته الحثيثة لمختلف مكونات بعثة الحج الأردنية في المدينة المنورة، حرصًا على توفير أفضل سبل الراحة والخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

 
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