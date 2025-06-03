الثلاثاء 2025-06-03 10:01 م
 

وزير الأوقاف يواصل جولاته التفقدية على الحجاج الأردنيين في مكة

جانب من الجوله
جانب من الجوله
 
الثلاثاء، 03-06-2025 08:55 م

الوكيل الإخباري-    واصل وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، جولاته التفقدية على عدد من الفنادق التي تؤوي حجاجا أردنيين في مناطق الجرول والحفاير وشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة مساء اليوم الثلاثاء.

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وفي الجولة التي رافقه فيها أعضاء البعثة الإعلامية ومدير الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، استجاب الخلايلة لمطالب الحجاج في أحد الفنادق بتوفير أطباء في فندقهم كونه بعيد قليلا عن الفنادق التي تتواجد بها البعثات الطبية، فأمر بتوفير طبيب وصيدلاني لتأمين الخدمة الطبية.
كما استجاب الخلايلة لطلب مسنة بأن تعود إلى الوطن بالطائرة بدلا من الحافلة كون صحتها لا تسمح بتحمل مشاق العودة برًا.


وقدم عدد من الحجاج الشكر للخلايلة على ما وجدوه من لطف المعاملة من قبل أعضاء البعثة الإدارية التابعة للوزارة.

 
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