الأربعاء 2025-05-28 01:44 ص
 

وزير الأوقاف يوجه بحل ملاحظات الحجاج الأردنيين بشكل فوري

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة يتفقد حجاج البعثة الأردنية في المدينة المنورة
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة يتفقد حجاج البعثة الأردنية في المدينة المنورة
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:13 ص

الوكيل الإخباري-تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، مساء الثلاثاء، حجاج البعثة الأردنية في المدينة المنورة.

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واطلع الوزير، خلال جولة رافقه فيها مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش وعدد من كوادر الوزارة، على أوضاع الحجاج الأردنيين والخدمات المقدمة لهم في فنادق المدينة.

وجال الوزير برفقة البعثة الإعلامية في عدد من الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي والتي تضم عدد من حجاج البعثة واستمع لملاحظاتهم التي تمحورت حول طبيعة الوجبات المقدمة وتوفر الأدوية وآلية عمل حافلات النقل.

وخلال الجولة، أجاب الوزير على استفسارات الحجاج، ووجه بتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك حاج مسن شكا من عدم توفر دواء يحتاجه بعد أن تمت مصادرته على الحدود.

كما أعرب عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية، على الخدمات المقدمة والتجاوب مع الملاحظات الواردة إليهم.

 
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