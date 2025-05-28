وزير الأوقاف يوجه بحل ملاحظات الحجاج الأردنيين بشكل فوري

وجال الوزير برفقة البعثة الإعلامية في عدد من الفنادق المحيطة بالمسجد النبوي والتي تضم عدد من حجاج البعثة واستمع لملاحظاتهم التي تمحورت حول طبيعة الوجبات المقدمة وتوفر الأدوية وآلية عمل حافلات النقل.
وخلال الجولة، أجاب الوزير على استفسارات الحجاج، ووجه بتقديم المساعدة لهم، بما في ذلك حاج مسن شكا من عدم توفر دواء يحتاجه بعد أن تمت مصادرته على الحدود.
كما أعرب عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لكوادر الوزارة الإدارية والإرشادية، على الخدمات المقدمة والتجاوب مع الملاحظات الواردة إليهم.
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