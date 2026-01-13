الثلاثاء 2026-01-13 05:08 م

وزير الأوقاف يوجه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي

وزير الأوقاف يوجه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي
وزير الأوقاف يوجه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي
 
الثلاثاء، 13-01-2026 03:38 م
الوكيل الإخباري-  عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، بضرورة فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية السائدة.اضافة اعلان


وقرر وزير الأوقاف استخدام جميع مساكن الموظفين (أئمة ومؤذنين) الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع به السبل أو يتعرض لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية قائد القوات البحرية في القيادة المركزية الأميركية يزور قيادة القوة البحرية

"الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

شؤون برلمانية "الصداقة الأردنية الكورية" في الأعيان تلتقي وفد الجمعية الوطنية الكورية

جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

أخبار محلية جائزة الحسن للشباب وجامعة الحسين التقنية توقّعان مذكرة تفاهم

ت

أخبار محلية المساعد للعمليات والتدريب يلتقي المفتش العام لقوات دفاع جامايكا

ن

أخبار محلية إعادة حركة المرور في شارع البترا بإربد

اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية

مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

أخبار محلية مركز الملك عبدالله الثاني للتميز يطلق استراتيجيته للأعوام 2026–2028

ن

أخبار محلية الملك يزور مديرية الأمن العام ويطلع على تجهيزاتها للتعامل مع الظروف الجوية



 






الأكثر مشاهدة