وزير الأوقاف يوجه بفتح المساجد للإيواء خلال المنخفض الجوي

03:38 م

الوكيل الإخباري- عمم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، بضرورة فتح جميع مساجد المملكة كمراكز للإيواء خلال الظروف الجوية السائدة. اضافة اعلان





وقرر وزير الأوقاف استخدام جميع مساكن الموظفين (أئمة ومؤذنين) الفارغة كمراكز لإيواء كل من تتقطع به السبل أو يتعرض لأي أضرار نتيجة الظروف الجوية المتوقعة.



