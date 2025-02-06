وزير الأوقاف: 5200-7600 دينار كلفة الحج المميز للعام الحالي

الوكيل الإخباري- كشف وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن تكلفة الحج المميز للعام الحالي ستتراوح بين 5200-7600 دينار بالغرفة الرباعية.

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وقال الخلايلة اليوم الخميس، إن الحجاج الذين اختاروا الحج المميز سيسافرون عبر الطائرة ويختلف السعر حسب درجة الفنادق وعدد الأسرة في الغرف الفندقية.

وأضاف أن هناك مستويين للحج من الفئة الثانية، الأول فنادق بمستوى خمس نجوم ولا يزيد بعدها عن ساحات الحرم 2كم وتتراوح تكلفتها بين 3937-4437 دينار للحافلة العادية ويضاف 120 دينار في حال اختيار حافلات vip.

وتابع أن تكلفتها جوا تتراوح بين 3703-5103 دينار يضاف إليها سعر تذاكر الطيران.

وحول المستوى الثاني أوضح الخلايلة أن تكلفته برا تتراوح بين 2999-3327 ديناؤ، أما جوا فتتراوح بين 2795-3123 دينار يضاف إليها سعر تذكرة الطيران.

وشدد على أن الوزارة اشترطت حافلات حديثة من موديل 2016 فما فوق للمنشأ الأوروبي والمحلي وموديل 2020 فما فوق للمنشأ الآخر.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى للحصول على أفضل جودة مع أقل سعر للحجاج الأردنيين.

وأشار الخلايلة إلى أن انخفاض أسعار بعض الخدمات لهذا الموسم مع تحسين خدمات النقل والإقامة والإعاشة.