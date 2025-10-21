وزير الإدارة المحلية: إنجاز تطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق بيئياً وسياحياً خلال عام

الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد وتطوير مخطط تنموي شمولي لمنطقة الأزرق، يهدف إلى تطوير المنطقة من النواحي البيئية والسياحية، حيث يشمل المحمية المائية والمحمية الطبيعية وقلعة الأزرق.

وأضاف المصري أن المشاريع التي يجري تنفيذها تهدف إلى تعزيز مكانة الأزرق على خارطة السياحة الوطنية، وتشمل تأهيل وتطوير المناطق الحرفية، وإزالة التشوهات الحضرية التي تؤثر على الحركة السياحية وراحة السكان، إضافةً إلى تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية في المنطقة.



وبيّن أن المخطط سيتضمن تخصيص مناطق جديدة للتوسع السكاني لخدمة أهالي الأزرق، والذي سيتم إعداده بالشراكة بين وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة الإسكان والتطوير الحضري.



وأكد أن جميع أعمال المخطط الشمولي ستُنجز خلال عام، وفق برنامج عمل متكامل يضمن الإسراع في توفير مناطق حرفية وصناعية مؤهلة داخل الأزرق، وإيجاد حلول متكاملة للمناطق السكنية والتجارية والحرفية، بما يعزز التنمية المستدامة في المنطقة.



وأشار المصري إلى أن تطوير المخطط الشمولي للأزرق جاء تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته الى الأزرق قبل يومين، الرامية إلى تطوير المدينة، بما يجعلها مركزاً بيئياً وسياحياً جاذباً يمتد من محمية الشومري والمحمية المائية إلى المسطحات المائية التي يجري العمل على تطويرها حالياً، بالإضافة إلى أهمية إعادة وضع الأزرق على الخارطة السياحية، خاصةً بعد إعلان منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن اختيار قرية الأزرق الشمالي ضمن أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2025.



من جهتهم، عبر معنيون عن تفاؤلهم بالمخطط الشمولي الذي تم طرحه خلال زيارة رئيس الوزراء، إلى قضاء الأزرق بمحافظة الزرقاء، والذي ركز على تحقيق أهداف التنمية الشاملة في المنطقة.



وأكدوا أن المخطط الشمولي يشكل فرصة كبيرة لمنطقة الأزرق لإيجاد فرص استثمارية واعدة ووضعها على خارطة السياحة والتنمية في الأردن.



ولفتوا إلى أن المخطط الشمولي يرتكز على الجانب السياحي في الأزرق من خلال تطوير موقع قلعة الأزرق الأثرية وتطوير عدد من المؤسسات الخدمية وإقامة مشاريع جديدة في عدة قطاعات كالنقل والصحة والبيئة والصناعات الخفيفة.



وقال مدير دائرة التنظيم في بلدية الأزرق المهندس محمد العورتاني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المخطط الشمولي الذي تم طرحه خلال زيارة رئيس الوزراء للمنطقة مخطط واعد، يركز على الأبعاد التنموية المتكاملة في عدة مجالات، وأهمها استغلال موقع قلعة الأزرق الأثرية لإنشاء مسار سياحي متطور ومشاريع سياحية وخدمية في المنطقة، وتحسين الخدمات الصحية من خلال تطوير المركز الصحي ليكون شاملا ورفده بالأجهزة والكوادر المطلوبة، إضافة إلى طرح مشروع انشاء طريق دولي بعرض 100 متر يربط المملكة مع الحدود العراقية الأمر الذي سيمنح المنطقة فرصا تنموية واستثمارية كبيرة ويوفر فرص عمل لأبنائها.



وأشار العورتاني إلى أن المخطط يشتمل أيضا إقامة منطقتين حرفيتين في الأزرق الشمالي والجنوبي لنقل كافة المواقع والمحال الحرفية والصناعات الخفيفة من داخل المدينة إليهما لتكونا نواة لمدن حرفية وصناعية مستقبلا بعيدا عن المواقع السياحية والتجمعات السكانية، إضافة لمشروع إنشاء مركز تدريب مهني في القضاء يوفر فرص الدراسة والتدريب المهني للشباب.

وبين أن البلدية تنظر إلى هذا المخطط الشمولي كونه فرصة كبيرة لمدينة الأزرق لتوفير فرص استثمارية من خلال استغلال الطريق الدولي المقترح إنشاؤه لتنشيط الحركة التجارية، وإقامة حدائق عامة تخدم أبناء المنطقة.



من جهته، قال النائب السابق المحامي فيصل الأعور، إن تطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق يعزز الرصيد السياحي للمنطقة، وينمي المشاريع الاقتصادية فيها ويوفر فرص عمل إضافية، والمزيد من التشغيل خاصة في القطاع البيئي والسياحي، وتعيد الأزرق إلى الوجه الجميل لواحاتها، مشيرا إلى أن إقامة تجمعات حرفية وصناعية سيقوي أصحاب المهن ويعزز الإقبال على الاستثمار في المنطقة.



بدورهم، أكد ممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي وأبناء مدينة الأزرق، أهمية تنفيذ المخطط الشمولي بشكل كامل، وضرورة تسريع العمل به، مثمنين اهتمام رئيس الوزراء بمنطقة الأزرق لتكون مركزا تنمويا حقيقيا يستفيد منها الجميع وتوفر فرص عمل لأبنائها وتجذب السياح بشكل أكبر ووضع الأزرق على خارطة السياحة والتنمية في الأردن.