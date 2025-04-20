وزير الإدارة المحلية: الحكومة تولي معالجة قضايا المواطنين الأولوية القصوى

12:37 ص

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، السبت، واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في بلدية كفرنجة بمحافظة عجلون. اضافة اعلان





والتقى المصري رئيس البلدية الدكتور فوزات فريحات، وأعضاء المجلس البلدي، وذلك في إطار متابعته الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة ومشاريع التنمية المحلية.



وقال المصري إن الحكومة تولي معالجة القضايا التي تهم المواطنين الأولوية القصوى، وأنه جرى تحديد عدد من المطالب التي سيجري العمل على تنفيذها وفق أولويات مرحلية، مستمعاً للمشاكل التي تواجه البلدية والمواطنين والتي وعد بحل الممكن منها.



ودعا، خلال زيارة ميدانية إلى طريق كفرنجة – راجب، البلدية إلى تطوير الطريق، ووضع خطة شاملة لتحسين هذا الشريان الحيوي الذي يربط بين التجمعات السكانية والمناطق الزراعية والسياحية.



ووجه المصري البلدية إلى استكمال إجراءات إفراز الأراضي الزراعية (مساحة دونمين)، لإتاحة الفرصة لأصحاب الأراضي الاستثمار فيها من خلال إقامة مشاريع تنموية مختلفة خصوصا الزراعية والسياحية والبيئية.



وتفقد عدداً من المواقع منها طريق الطواحين، بحضور النواب آية الله الفريحات، وفريال بني سلمان، وعبد الحليم عنانبة، والمجلس البلدي، حيث استمع لشرح مفصل عن أبرز التحديات التي تواجه التنمية في المنطقة.



وخلال الجولة، قال المصري إنه سيجري دراسة استحداث طرق منها طريق الطواحين وطريق يربط لواء كفرنجة ومنطقة الكريمة في الأغوار الشمالية، ليكون نقلة نوعية في تعزيز الخدمة والحركة التجارية والنقل الزراعي، و تنشيط الحركة السياحية بين المناطق، ويقلل من زمن الرحلات وتكاليف النقل.



ولفت إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاستراتيجية الحكومية لتعزيز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن البلديات تشكل أولوية في خطة التنمية المستدامة.



من جهته، قال فريحات، إن الوزير اطلع على واقع الخدمات، واستمع إلى مطالب المجلس البلدي والنواب والمواطنين، وقام بجولات ميدانية إلى مدخل راجب وطالب بتوسعته، وطريق وادي الطواحين، إضافة إلى افراز الأراضي الزراعية لمساحة الدونمين داخل حدود التنظيم، والتي سيتخذ بشأنها قرارا من قبل المجلس البلدي الأسبوع الحالي.



وأضاف فريحات أن الوزير اطلع على الطريق الذي يربط حي العنانزة وحي النمر والأحياء القريبة منها وأهمية استحداثه، حيث أوعز بتشكيل لجنة تنظيم لمعرفة الكلف للمشروع وتوسعته ليخفف الضغط عن شارع كفرنجة الرئيسي الذي يخدم أكثر من 20 ألف مواطن.