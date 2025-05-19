الإثنين 2025-05-19 09:10 م
 

وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 19-05-2025 08:01 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ضرورة التحول الرقمي في العمل البلدي، وأهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في البلديات الأخرى التي أنشأت مصانع لإنتاج الحاويات.اضافة اعلان


ودعا المصري خلال زيارة بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية، إلى تنفيذ مشروع مصنع الحاويات بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بأعلى معايير ضبط الجودة، كما وجّه فرق الوزارة إلى معالجة مشكلة إصدار رخص المهن بشكل فوري.

ووجّه المعنيين في الوزارة إلى دراسة المشاكل التي تواجه البلدية ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات العمل البلدي.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 22 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين الاعلام العبري: حماس فرضت دخول مساعدات لغزة مقابل عيدان

بوتين

عربي ودولي بوتين: المباحثات مع كييف تسير "في الاتجاه الصحيح" بعد محادثات إسطنبول

غزة

فلسطين بريطانيا وفرنسا وكندا تهدد بخطوات ضد إسرائيل إذا استمر الهجوم على غزة

تعبيرية

أخبار محلية 30 ألف دينار لإنشاء مصنع لحاويات النفايات في الأزرق

تعبيرية

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات

ارشيفية

فلسطين يديعوت أحرونوت: الحكم على 3 جنود بالسجن لرفضهم المشاركة بالحرب على غزة

غزة

فلسطين الأمم المتحدة : دخول 9 شاحنات مساعدات إلى غزة الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة