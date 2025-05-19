وزير الإدارة المحلية يؤكد ضرورة التحول الرقمي في البلديات

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، ضرورة التحول الرقمي في العمل البلدي، وأهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في البلديات الأخرى التي أنشأت مصانع لإنتاج الحاويات. اضافة اعلان





ودعا المصري خلال زيارة بلديتي الزرقاء الكبرى والهاشمية، إلى تنفيذ مشروع مصنع الحاويات بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الالتزام بأعلى معايير ضبط الجودة، كما وجّه فرق الوزارة إلى معالجة مشكلة إصدار رخص المهن بشكل فوري.



ووجّه المعنيين في الوزارة إلى دراسة المشاكل التي تواجه البلدية ووضع الحلول المناسبة لها، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات العمل البلدي.