وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي، بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحداد، سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي لدعم المشاريع التنموية المستدامة في البلديات والمجتمعات المحلية.

وأكد المصري أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به بنك تنمية المدن والقرى، باعتباره أول جهة وطنية معتمدة للوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر، ما يعزز موقعه كمنصة لتعبئة التمويل المناخي وتطوير وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وبما يدعم جهود المملكة في التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.



وأشار إلى استمرار البنك في إعداد وتطوير مقترحات وبرامج استثمارية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بهدف رفع جاهزية المشاريع المناخية وتوسيع قاعدة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل الدولي، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.