الخميس 2026-04-23 05:13 م

وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون

جانب من اللقاء
 
الخميس، 23-04-2026 04:20 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال اجتماع عقد اليوم الخميس، مع المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق المناخ الأخضر الدكتور أمجد المهدي، بحضور مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم الحداد، سبل تعزيز التعاون في مجالات العمل المناخي وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي لدعم المشاريع التنموية المستدامة في البلديات والمجتمعات المحلية.

وأكد المصري أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به بنك تنمية المدن والقرى، باعتباره أول جهة وطنية معتمدة للوصول المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر، ما يعزز موقعه كمنصة لتعبئة التمويل المناخي وتطوير وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية الوطنية، وبما يدعم جهود المملكة في التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره.


وأشار إلى استمرار البنك في إعداد وتطوير مقترحات وبرامج استثمارية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، بهدف رفع جاهزية المشاريع المناخية وتوسيع قاعدة المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل الدولي، بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.


من جهته، أكد الدكتور المهدي أهمية الدور المتنامي للبنك كشريك لصندوق المناخ الأخضر في المملكة، مشيداً بجهوده في الانتقال من مرحلة الجاهزية المؤسسية إلى مرحلة تطوير وتنفيذ المشاريع المناخية، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من فرص التمويل المناخي ودعم المبادرات التنموية.

 
 


أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يبحث والمدير الإقليمي لصندوق المناخ الأخضر سبل تعزيز التعاون

توقف مؤقت محتمل لخدمات تطبيق سند بسبب تحديثات فنية

ورشة توعوية في "النقل" حول قانون حماية البيانات الشخصية

