وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة

وأكد المصري خلال لقائه رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في مختلف المناطق.
وجال الوزير برفقة النجداوي على عدد من المواقع في حدود البلدية، وسيل الزرقاء، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة في المناطق والشوارع، وتعزيز جاهزية البلدية والخدمات للاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم.
من جهته، أكد النجداوي جاهزية دوائر البلدية كافة لتقديم أفضل خدمة للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات خاصة في مجال البيئة والرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت كافة، مشيرا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل مكثفة على مدار الساعة لتنفيذ المشاريع قيد العمل ومتابعة أي ملاحظة من المواطنين.
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