وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، عددا من المناطق التابعة لبلدية الرصيفة خلال زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على واقع البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء البلدية واحتياجاتها.

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وأكد المصري خلال لقائه رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في مختلف المناطق.



وجال الوزير برفقة النجداوي على عدد من المواقع في حدود البلدية، وسيل الزرقاء، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة في المناطق والشوارع، وتعزيز جاهزية البلدية والخدمات للاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم.