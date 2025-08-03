الإثنين 2025-08-04 02:41 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد الخدمات في بلدية الرصيفة

ل
أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 08:18 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم الأحد، عددا من المناطق التابعة لبلدية الرصيفة خلال زيارة ميدانية تهدف إلى الاطلاع على واقع البنية التحتية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة أداء البلدية واحتياجاتها.

اضافة اعلان


وأكد المصري خلال لقائه رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، ضرورة رفع مستوى النظافة العامة في مختلف المناطق.


وجال الوزير برفقة النجداوي على عدد من المواقع في حدود البلدية، وسيل الزرقاء، داعيا إلى تكثيف الجهود لتحسين مستوى النظافة في المناطق والشوارع، وتعزيز جاهزية البلدية والخدمات للاستجابة الفاعلة لمطالب المواطنين واحتياجاتهم.


من جهته، أكد النجداوي جاهزية دوائر البلدية كافة لتقديم أفضل خدمة للمواطن والارتقاء بمستوى الخدمات خاصة في مجال البيئة والرقابة الصحية على الأسواق والمنشآت كافة، مشيرا إلى أن البلدية وضعت خطة عمل مكثفة على مدار الساعة لتنفيذ المشاريع قيد العمل ومتابعة أي ملاحظة من المواطنين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الكرك

أخبار محلية دورة تدريبية حول كفاءة استخدام المياه لمزارعي الكرك

مستشفى

أخبار محلية إجراء عملية جراحية معقدة الأولى من نوعها لطفل بمستشفى الملك المؤسس

بربربر

فيديو منوع تالا صفوان ترد بحزن بعد هجوم صديقتها نانا وتكشف صدمتها من الخيانة

قل

فيديو منوع امرأة تسرق تاجًا ذهبياً بقيمة 250 ألف ليرة تركية لتجنب إحباط صديقها

قفل

فيديو منوع لعبة تركيب الأشكال ثلاثية الأبعاد من تصميم الفنان الرقمي جيسي ريتشاردز

يبر

فيديو منوع شاب يوثق ردة فعل أخيه المصاب بفوبيا المرتفعات على التلفريك

ل

المرأة والجمال كيف تختارين شكل الأظافر المناسب حسب شكل يديك؟

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي يلتقي وفد الشبكة العربية للإبداع والابتكار



 
 





الأكثر مشاهدة