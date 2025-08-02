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وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الادارة المحلية
 
السبت، 02-08-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري-    تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري اليوم السبت، بلديات عين الباشا، وجرش، وعجلون، والجنيد، واطلع على برامجها وسير العمل فيها.

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ووفقاً لبيان للوزارة، بدأ المصري جولته من بلدية عين الباشا، حيث تفقد عدداً من المناطق واطلع على خدمات البلدية وبرامجها، مؤكداً ضرورة معالجة أي اختلالات أو جوانب قصور قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف دوائر البلدية.


وخلال زيارته لبلدية جرش الكبرى، اطلع على جهود البلدية في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشدداً على أهمية مراجعة الإجراءات وتصويب التحديات لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وفي بلدية عجلون الكبرى، ناقش الوزير مع رئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة واقع العمل البلدي، وقام بجولة ميدانية برفقة رئيس اللجنة شملت عددا من المناطق.


واختتم الوزير جولته بزيارة بلدية الجنيد، حيث اطلع على سير العمل في مرافق البلدية، وتفقد برفقة رئيس اللجنة أحمد قوقزة مناطق البلدية.

 
 
gnews

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