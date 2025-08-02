وزير الإدارة المحلية يتفقّد بلديات عين الباشا وجرش وعجلون والجنيد

ووفقاً لبيان للوزارة، بدأ المصري جولته من بلدية عين الباشا، حيث تفقد عدداً من المناطق واطلع على خدمات البلدية وبرامجها، مؤكداً ضرورة معالجة أي اختلالات أو جوانب قصور قد تؤثر على كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز الأداء المؤسسي في مختلف دوائر البلدية.
وخلال زيارته لبلدية جرش الكبرى، اطلع على جهود البلدية في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، مشدداً على أهمية مراجعة الإجراءات وتصويب التحديات لضمان تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
واختتم الوزير جولته بزيارة بلدية الجنيد، حيث اطلع على سير العمل في مرافق البلدية، وتفقد برفقة رئيس اللجنة أحمد قوقزة مناطق البلدية.
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