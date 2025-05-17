السبت 2025-05-17 08:23 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة

وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري
وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري
 
السبت، 17-05-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-    أجرى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت بلديات السلطاني، الحسا، الطفيلة الكبرى، بصيرا، والقادسية، في محافظتي الكرك والطفيلة، للاطلاع على الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ومعالجة التحديات في الميدان.

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وخلال زيارة المصري إلى بلدية الحسا، حسب بيان للوزارة اليوم السبت، طالب رئيس بلدية الحسا خالد الحجايا، بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في المنطقة، مؤكدا توفر قطعة أرض لهذه الغاية،
واقترح رؤساء بلديات في محافظة الطفيلة (الطفيلة الكبرى، بصيرا، القادسية)، قيام الوزير المصري إلى تنظيم زيارة مبرمجة للاطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية.


فيما، أكد المصري ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف مجالات العمل البلدي، مشددا على أن البلديات وُجدت لخدمة المجتمع في جميع الأوقات، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

 
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