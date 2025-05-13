الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر

وزارة الإدارة المحلية
وزارة الادارة المحلية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، بلدية الموقر، حيث التقى رئيس البلدية عوض الجبور، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي ومجموعة من أهالي المنطقة، لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأكد المصري خلال الزيارة، أن البلديات تُعد نقطة الارتكاز في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، نظراً لقربها المباشر من المجتمع المحلي، وقدرتها على رصد احتياجاته، لافتاً إلى ضرورة دراسة المشاكل التي تواجه بلدية الموقر وإيجاد الحلول المناسبة لها.

 
gnews

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