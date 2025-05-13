وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الثلاثاء، بلدية الموقر، حيث التقى رئيس البلدية عوض الجبور، وعدداً من أعضاء المجلس البلدي ومجموعة من أهالي المنطقة، لمتابعة أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

اضافة اعلان