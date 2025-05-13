وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية الموقر

وأكد المصري خلال الزيارة، أن البلديات تُعد نقطة الارتكاز في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، نظراً لقربها المباشر من المجتمع المحلي، وقدرتها على رصد احتياجاته، لافتاً إلى ضرورة دراسة المشاكل التي تواجه بلدية الموقر وإيجاد الحلول المناسبة لها.
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