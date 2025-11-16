الأحد 2025-11-16 07:02 م
 

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية برما في جرش

الأحد، 16-11-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الأحد، بلدية برما في محافظة جرش، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية البلدية لفصل الشتاء.

واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز عن سير العمل والمشروعات القائمة والإجراءات المالية والإدارية المتبعة في البلدية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية وسبل التعامل معها.


وأكد المصري خلال جولته أهمية رفع جاهزية البلدية الفنية والإدارية وتعزيز قدرات كوادرها لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة الجاهزية المسبقة والتعامل الفعال مع الظروف الجوية خلال الموسم.


واطلع على أعمال الصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية والسيول، ومستوى النظافة العامة في الشوارع والمرافق الخدمية، موجها إلى الاستمرار في تنظيف العبارات وصيانتها بشكل دوري رفعا لجاهزية البلدية لفصل الشتاء.


وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جاهزية البلديات في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين لا سيما خلال فصل الشتاء.

 
 
