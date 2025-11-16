وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية برما في جرش

واستمع خلال الزيارة إلى إيجاز عن سير العمل والمشروعات القائمة والإجراءات المالية والإدارية المتبعة في البلدية، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها البلدية وسبل التعامل معها.
وأكد المصري خلال جولته أهمية رفع جاهزية البلدية الفنية والإدارية وتعزيز قدرات كوادرها لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة خلال فصل الشتاء، مشددا على ضرورة الجاهزية المسبقة والتعامل الفعال مع الظروف الجوية خلال الموسم.
واطلع على أعمال الصيانة وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار ومجاري الأودية والسيول، ومستوى النظافة العامة في الشوارع والمرافق الخدمية، موجها إلى الاستمرار في تنظيف العبارات وصيانتها بشكل دوري رفعا لجاهزية البلدية لفصل الشتاء.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جاهزية البلديات في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين لا سيما خلال فصل الشتاء.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماع عربي في العقبة للحد من المخاطر البحرية
-
جمعية الكشافة والمرشدات تفوز باستضافة مؤتمر ومنتدى للكشافة العربية
-
إعلان مهم من الجمارك للمواطنين والمستثمرين الذين لديهم قضايا ومخالفات
-
الأمطار تجدد آمال مزارعي الأغوار الشمالية بتحسن الموسم الزراعي
-
الملك يزور شركة للصناعات الدفاعية في إسلام آباد ويحضر تمرينا عسكريا
-
"الوطني لحقوق الإنسان" يشارك بمؤتمر المنتدى الآسيوي الباسيفيكي في فيجي
-
بحث تعزيز التعاون بين وزارة العمل و"الجمعيات الخيرية"
-
الملك والرئيس الباكستاني يعقدان مباحثات في إسلام آباد