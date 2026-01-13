وزير الإدارة المحلية يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة تأثير المنخفض الجوي

05:25 ص

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية وليد المصري، فجر الثلاثاء، غرفة العمليات المركزية في الوزارة، لمتابعة تطورات المنخفض الجوي الذي بدأ تأثيره على مناطق شمال ووسط المملكة، والاطلاع على مستوى الجاهزية والإجراءات المتخذة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية. اضافة اعلان





وأكد الوزير، خلال تواصله المباشر مع الفرق الميدانية عبر غرفة العمليات، أهمية الانتشار الصحيح في جميع مناطق البلديات، ومتابعة البؤر الساخنة ومجاري السيول، والاستعداد الكامل للكوادر والآليات للاستجابة السريعة لأي طارئ.



وشدد المصري على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتنسيق المستمر مع غرف الطوارئ وجميع الجهات في المناطق من حكام إداريين ودفاع مدني ووزارة أشغال ووزارة مياه، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم خلال تأثيرات المنخفض الجوي.



وأكد المصري أن جميع الفرق في الميدان تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، حيث حذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة.

