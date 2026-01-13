وزير الإدارة المحلية يتفقد غرفة العمليات المركزية لمتابعة تأثير المنخفض الجوي

وأكد الوزير، خلال تواصله المباشر مع الفرق الميدانية عبر غرفة العمليات، أهمية الانتشار الصحيح في جميع مناطق البلديات، ومتابعة البؤر الساخنة ومجاري السيول، والاستعداد الكامل للكوادر والآليات للاستجابة السريعة لأي طارئ.
وشدد المصري على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتنسيق المستمر مع غرف الطوارئ وجميع الجهات في المناطق من حكام إداريين ودفاع مدني ووزارة أشغال ووزارة مياه، بما يسهم في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم خلال تأثيرات المنخفض الجوي.
وأكد المصري أن جميع الفرق في الميدان تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة، حيث حذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة بحادث دهس وأخرى بحادث تصادم خلال 24 ساعة والسير تحذر المواطنين
-
"الإدارة المحلية" : إدامة جاهزية البلديات ركيزة لسلامة المواطنين وحماية الممتلكات
-
رفع الجاهزية القصوى في إربد للتعامل مع الحالة الجوية السائدة
-
البث المباشر لـ برنامج الوكيل
-
جامعة جديدة تحوّل المحاضرات إلى التعليم عن بُعد الثلاثاء
-
بلدية دير علا توسع مجرى سيل الزرقاء استعدادا لأمطار غزيرة
-
محافظة جرش ترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي
-
بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من الإعفاءات الضريبية