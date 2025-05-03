وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار

وركز الوزير، خلال جولته التفقدية، على متابعة الإجراءات المُتخذة للحد من وجود السماد العضوي غير الصالح، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع البيئي وتقليل انتشار الذباب والحشرات، مما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين ونشاطهم الاقتصادي.
وتوجّه الوزير بعد ذلك إلى مصنع معالجة المخلفات النباتية والأخشاب، المقرر افتتاحه رسمياً في شهر حزيران المقبل، حيث استمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل والتجهيزات النهائية، معبراً عن أمله في أن يسهم هذا المصنع في معالجة المخلفات النباتية بشكل فعال ومستدام.
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