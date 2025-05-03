وزير الإدارة المحلية يتفقد مشاريع في الأغوار

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، سير العمل في عدد من المشاريع الحيوية في منطقة الأغوار، شملت موقع المغطس والمزارع المحيطة به، بالإضافة إلى مكب الشونة للنفايات المُغلقة، وذلك للتأكد من التطبيق الأمثل للحد من الحشرات.

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وركز الوزير، خلال جولته التفقدية، على متابعة الإجراءات المُتخذة للحد من وجود السماد العضوي غير الصالح، مؤكداً أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تحسين الوضع البيئي وتقليل انتشار الذباب والحشرات، مما ينعكس إيجاباً على صحة المواطنين ونشاطهم الاقتصادي.

وأشاد المصري، خلال زيارته مصنع دير علا لمعالجة السماد العضوي، برفقة رئيس بلدية دير علا مصطفى الشطي، بالجهود المبذولة لإنتاج سماد عضوي معالج وآمن بيئياً، مشيراً إلى أن مثل هذه المشاريع تحقق الحماية البيئية من التلوث، وتحد من الآفات الحشرية.