وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلديتي الكرك ومؤاب

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، بلديتي الكرك الكبرى، ومؤاب، للإطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أداءهم واحتياجاتها.

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واستهل المصري جولته بلقاء محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، وعدد من الحكام الإداريين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة، بما يساهم في دعم الجهود الخدمية والتنموية.



وجال المصري، برفقة المحافظ، ورئيس لجنة بلدية الكرك محمد المناصير، في عدد من المناطق التابعة للبلدية، واطلع على واقع البنية التحتية والخدمات العامة، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف مجالات العمل البلدي.



وفي زيارة أخرى، تفقد المصري مناطق بلدية مؤاب، بحضور رئيس لجنة البلدية إبراهيم المجالي، واطلع على واقع الحديقة البيئية.



كما تفقد المصري، حديقة بلدية مؤاب في منطقة العمرية، مشيدا بمستوى تنظيم الحديقة وحداثة مرافقها، التي تعد نموذجا ناجحا للحدائق.