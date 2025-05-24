وزير الإدارة المحلية يتفقد 3 بلديات في عجلون وإربد

الوكيل الإخباري- زار وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلديات الجنيد والشفا في محافظة عجلون، والمزار الجديدة في محافظة إربد، ضمن جولاته التفقدية.

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وجال المصري حسب بيان للوزارة، اليوم السبت، في مناطق البلديات الثلاث، واطّلع على الواقع الخدمي فيها، والتقى مع بعض المواطنين.



والتقى المصري برئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، ورئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود، كما التقى رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان وأعضاء المجلس البلدي، حيث بحث معهم سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.