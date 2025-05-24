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وزير الإدارة المحلية يتفقد 3 بلديات في عجلون وإربد

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جانب من الزيارة
 
السبت، 24-05-2025 04:56 م

الوكيل الإخباري-  زار وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، بلديات الجنيد والشفا في محافظة عجلون، والمزار الجديدة في محافظة إربد، ضمن جولاته التفقدية.

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وجال المصري حسب بيان للوزارة، اليوم السبت، في مناطق البلديات الثلاث، واطّلع على الواقع الخدمي فيها، والتقى مع بعض المواطنين.


والتقى المصري برئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني، ورئيس بلدية الشفا زهر الدين العرود، كما التقى رئيس بلدية المزار الجديدة محمد الشرمان وأعضاء المجلس البلدي، حيث بحث معهم سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وطالب الوزير رؤساء البلديات بتلبية احتياجات المواطنين، ضمن الإمكانيات المالية المتاحة ضمن موازنات هذا العام.

 
gnews

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