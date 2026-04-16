وزير الإدارة المحلية يثمن جهود البلديات في الاحتفال بيوم العَلَم

الوكيل الإخباري- ثمن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، جهود رؤساء لجان وكوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وما حققته في احتفالاتها بيوم العَلَم الأردني، ورفع راية الوطن في الشوارع والميادين والجسور والمباني والساحات العامة في جميع مناطق المملكة، ومشاركة المؤسسات الوطنية في إحياء هذه المناسبة.

اضافة اعلان



وأكد المصري أن الاحتفال بيوم العَلَم تجسيد لتحقيق الإنجازات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



واحتفلت كوادر وزارة الإدارة المحلية، صباح اليوم، بهذه المناسبة أمام مبنى الوزارة، تأكيدا على مكانة العَلَم رمزا للوحدة والسيادة والهوية الوطنية، حيث بدأ الاحتفال برفع العَلَم الأردني وعزف السلام الملكي، كما جرى توزيع الأعلام على المارة اعتزازا براية الوطن، مؤكدين مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير.