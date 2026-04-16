وزير الإدارة المحلية يثمن جهود البلديات في الاحتفال بيوم العَلَم

وأكد المصري أن الاحتفال بيوم العَلَم تجسيد لتحقيق الإنجازات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واحتفلت كوادر وزارة الإدارة المحلية، صباح اليوم، بهذه المناسبة أمام مبنى الوزارة، تأكيدا على مكانة العَلَم رمزا للوحدة والسيادة والهوية الوطنية، حيث بدأ الاحتفال برفع العَلَم الأردني وعزف السلام الملكي، كما جرى توزيع الأعلام على المارة اعتزازا براية الوطن، مؤكدين مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير.
وكانت الوزارة وجهت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، بتعزيز حضور العَلَم في المشهد البصري العام، بما يعكس راية الوطن خفّاقة بأبهى صورة، إضافة إلى تعزيز التشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية لإبراز هذه المناسبة بما يليق بمكانة العَلَم في وجدان الأردنيين.
--(بترا)
