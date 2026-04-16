الخميس 2026-04-16 04:11 م

وزير الإدارة المحلية يثمن جهود البلديات في الاحتفال بيوم العَلَم

الخميس، 16-04-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري- ثمن وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، جهود رؤساء لجان وكوادر البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وما حققته في احتفالاتها بيوم العَلَم الأردني، ورفع راية الوطن في الشوارع والميادين والجسور والمباني والساحات العامة في جميع مناطق المملكة، ومشاركة المؤسسات الوطنية في إحياء هذه المناسبة.

وأكد المصري أن الاحتفال بيوم العَلَم تجسيد لتحقيق الإنجازات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


واحتفلت كوادر وزارة الإدارة المحلية، صباح اليوم، بهذه المناسبة أمام مبنى الوزارة، تأكيدا على مكانة العَلَم رمزا للوحدة والسيادة والهوية الوطنية، حيث بدأ الاحتفال برفع العَلَم الأردني وعزف السلام الملكي، كما جرى توزيع الأعلام على المارة اعتزازا براية الوطن، مؤكدين مواصلة العمل بإخلاص ومسؤولية للمساهمة في مسيرة البناء والتطوير.


وكانت الوزارة وجهت البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية، بتعزيز حضور العَلَم في المشهد البصري العام، بما يعكس راية الوطن خفّاقة بأبهى صورة، إضافة إلى تعزيز التشاركية مع جميع المؤسسات الوطنية لإبراز هذه المناسبة بما يليق بمكانة العَلَم في وجدان الأردنيين.
--(بترا)

 
 


أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يثمن جهود البلديات في الاحتفال بيوم العَلَم

