وزير الإدارة المحلية يجتمع برؤساء لجان بلديات إربد

الوكيل الإخباري- اجتمع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، مساء اليوم الخميس، في مبنى المحافظة، مع 19 رئيس لجنة بلدية، ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة، ومديري الشؤون البلدية، وذلك لتقييم مستوى الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة يوم غدٍ الجمعة. اضافة اعلان





وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية خلال الساعات المقبلة، مبينًا أن التوقعات تشير إلى تأثر المملكة بهطولات مطرية قد تصل إلى مستوى الخطورة المرتفع، وفق خرائط الإنذار المبكر الصادرة عن الجهات المختصة.



وأكد أن الأولوية القصوى تتمثل في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، من خلال تنفيذ إجراءات وقائية ميدانية مكثفة والاستعداد المسبق.



ووجه المصري بتكثيف الجولات التفتيشية على مجاري السيول والأودية والعبّارات، والتأكد من نظافتها وسلامتها، وإزالة أي معوقات قد تعيق جريان المياه، بما يضمن انسيابيتها ويحد من المخاطر.



كما وجه بفتح غرف الطوارئ في جميع البلديات على مدار الساعة، وتعزيز التنسيق الفوري مع الجهات الشريكة كافة، بما في ذلك الحكام الإداريين، والدفاع المدني، ووزارة الأشغال العامة، لضمان استجابة متكاملة وسريعة لأي طارئ.



وأوعز لجميع رؤساء لجان البلديات ورؤساء مجالس الخدمات المشتركة ومديري الشؤون البلدية بالإشراف الشخصي والمباشر على سير العمليات الميدانية، مشددًا على تطبيق مبدأ المساءلة في حال وجود أي تقصير.



ودعا الوزير المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول ومناطق تجمع المياه، والالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات الرسمية حفاظًا على سلامتهم.



واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى إيجاز حول الإجراءات المتخذة من قبل البلديات والمجالس، والتحديات التي تواجه سير العمل، مؤكدًا أهمية تذليل المعيقات وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.

