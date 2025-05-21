وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أهمية مشاركة البلديات الفاعلة في الاحتفالات الوطنية، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين ومجتمعاتهم المحلية، لما تجسد من روح الانتماء وترسيخ معاني الاستقلال والهوية الوطنية.

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ودعا البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى تزيين الساحات العامة برفع العلم الأردني، وإضاءة المباني الرسمية بألوان العلم، احتفاءً بعيد استقلال المملكة الـ79 الذي يصادف الأحد المقبل، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية تعكس وحدة الأردنيين واعتزازهم بإنجازاتهم، وتجدد العهد بالسير خلف القيادة الهاشمية نحو المزيد من البناء والتقدم.