وزير الإدارة المحلية يدعو البلديات لتزيين مناطقها احتفاءً بعيد الاستقلال

ودعا البلديات ومجالس الخدمات المشتركة إلى تزيين الساحات العامة برفع العلم الأردني، وإضاءة المباني الرسمية بألوان العلم، احتفاءً بعيد استقلال المملكة الـ79 الذي يصادف الأحد المقبل، مؤكدا أن هذه المناسبة الوطنية تعكس وحدة الأردنيين واعتزازهم بإنجازاتهم، وتجدد العهد بالسير خلف القيادة الهاشمية نحو المزيد من البناء والتقدم.
وقال المصري إن المجالس البلدية شكلت ركيزة أساسية في مسيرة الاستقلال، إذ أعربت من خلال قراراتها عام 1946 عن الإرادة الشعبية لإعلان الاستقلال، وهو ما أسهم في ترسيخ النظام الملكي النيابي بقيادة الهاشميين.
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