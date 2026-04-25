وزير الإدارة المحلية يدعو لضبط نفقات البلديات وزيادة الإيرادات

02:16 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ضرورة ضبط البلديات لنفقاتها وزيادة إيراداتها وترشيد الاستهلاك، لتمكينها من تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وأهمية معالجة البؤر الساخنة الناتجة عن المنخفضات الجوية التي أثرت على البنية التحتية في شوارع بعض البلديات في أسرع وقت ممكن.





جاء ذلك خلال زيارته اليوم السبت، بلدية السلط الكبرى، ولقائه برؤساء لجان بلديات محافظة البلقاء، ورئيس لجنة مجلس المحافظة، ورؤساء مجالس الخدمات، ومدير هندسة البلديات، يرافقه الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور بكر الرحامنة، والأمين العام للشؤون الفنية المهندس أشرف أبو السمن، بهدف الاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.



ووجه المصري، بتفعيل نظام "GONEPS" الإلكتروني للمشتريات الحكومية، تحقيقا لمبدأ الشفافية والعدالة في طرح العطاءات.



ولفت إلى أن الوزارة فعلت دور "المتسوق الخفي" لمتابعة انضباط البلديات والتزامها بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، والتقيد بأوقات الدوام الرسمي.





