وزير الإدارة المحلية يطلع على إنجازات بلديتي السلط ودير علا

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أهمية مشروع تعديل (مثلث الأعوج)، الذي تشرف على تنفيذه بلدية السلط، في تحسين السلامة المرورية في المحافظة.

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وأشاد المصري خلال زيارته اليوم الاثنين بلدية السلط الكبرى، بجهود البلدية في إنجاز هذا المشروع الحيوي، الذي تم تنفيذه بكوادر البلدية دون الحاجة إلى طرح عطاء، ما أسهم في توفير تكاليف العطاء وتقليص وقت الإنجاز، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور، إضافة إلى تعزيز سلامة مستخدمي الطريق.



وقال، إن هذا الإنجاز يعد خطوة هامة للبلدية، ويعكس تفاني كوادرها في خدمة المواطنين، لافتًا إلى أن بلدية السلط تعد من البلديات العريقة وأقدمها في المملكة، ولها تاريخ طويل في تقديم الخدمات المتميزة.



وخلال جولته في مبنى البلدية اطلع المصري على مستوى التقدم في تقديم الخدمات للمواطنين، واستمع إلى آراء المواطنين حول أداء البلدية ومدى رضاهم عن جودة الخدمات الإلكترونية وسرعة إنجاز المعاملات وحسن التعامل.



كما اطلع الوزير على نظام تراخيص الأبنية والإعمار، ونظام رخص المهن الإلكتروني الجديد، الذي يعد من الإضافات الحديثة التي طوّرتها البلدية لتحسين تجربة المستخدمين، مشيدًا بتميز البلدية في تطوير خدماتها الإلكترونية وفق أحدث الأنظمة.



كما زار وزير الإدارة المحلية بلدية لواء دير علا، واطلع على سير العمل البلدي والتنموي في اللواء.



وأكد المصري، أن البلديات هي مؤسسات رائدة في المجتمعات المحلية ويجب أن تقوم بدورها الخدمي والتنموي للنهوض بالمستوى المعيشي.