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وزير الإدارة المحلية يطلع على سير العمل في بلدية مأدبا

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أرشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، بلدية مأدبا الكبرى، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن جولاته الميدانية المتواصلة إلى مختلف بلديات المملكة.

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والتقى المصري خلال الزيارة برئيس لجنة البلدية، المهندس هيثم جوينات، وعددا من الموظفين، وتجول في مبناها، واستمع إلى القضايا التي تواجه العمل البلدي في مأدبا، موجها إلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.


وشدد وزير الإدارة المحلية خلال الجولة الميدانية على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، لاسيما في مجالي النظافة العامة وتحسين بيئة المدينة وشوارعها، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز التواصل معهم.

 
 
gnews

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