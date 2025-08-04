وزير الإدارة المحلية يطلع على سير العمل في بلدية مأدبا

والتقى المصري خلال الزيارة برئيس لجنة البلدية، المهندس هيثم جوينات، وعددا من الموظفين، وتجول في مبناها، واستمع إلى القضايا التي تواجه العمل البلدي في مأدبا، موجها إلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.
وشدد وزير الإدارة المحلية خلال الجولة الميدانية على أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، لاسيما في مجالي النظافة العامة وتحسين بيئة المدينة وشوارعها، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لخدمة المواطنين وتعزيز التواصل معهم.
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