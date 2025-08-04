وزير الإدارة المحلية يطلع على سير العمل في بلدية مأدبا

الوكيل الإخباري- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، بلدية مأدبا الكبرى، للاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن جولاته الميدانية المتواصلة إلى مختلف بلديات المملكة.

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والتقى المصري خلال الزيارة برئيس لجنة البلدية، المهندس هيثم جوينات، وعددا من الموظفين، وتجول في مبناها، واستمع إلى القضايا التي تواجه العمل البلدي في مأدبا، موجها إلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها ضمن الإمكانات المتاحة.