وزير الإدارة المحلية يفتتح سوق المعراض الريفي الأول في جرش

الجمعة، 15-05-2026 05:25 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت بلدية المعراض، مساء الخميس، فعاليات سوق المعراض الريفي الأول للمنتجات والحرف اليدوية في حديقة ومنتزه محمية الغزلان، وذلك برعاية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والشعبية وأبناء المجتمع المحلي.

ويهدف السوق إلى تمكين سيدات المجتمع المحلي اقتصادياً، وتسويق منتجاتهن، إلى جانب الترويج السياحي للمنطقة واستثمار الحركة السياحية في محمية الغزلان.


وشارك ما يقارب من 30 مشروعاً من المشاريع الإنتاجية ضمن لواء المعراض ومحافظة جرش في البازار الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس، حتى يوم السبت من الساعة العاشرة صباحاً، لغاية الثامنة مساءً.

 
 


