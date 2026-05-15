وزير الإدارة المحلية يفتتح سوق المعراض الريفي الأول في جرش

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية المعراض، مساء الخميس، فعاليات سوق المعراض الريفي الأول للمنتجات والحرف اليدوية في حديقة ومنتزه محمية الغزلان، وذلك برعاية وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والشعبية وأبناء المجتمع المحلي.

ويهدف السوق إلى تمكين سيدات المجتمع المحلي اقتصادياً، وتسويق منتجاتهن، إلى جانب الترويج السياحي للمنطقة واستثمار الحركة السياحية في محمية الغزلان.