وزير الإدارة المحلية يقرر تشكيل اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات - اسماء

وتاليا تشكيلة مجالس المحافظات ...
مجلس محافظة العاصمة
1. غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب
2. الاتحاد العام للمزارعين سهم صالح الفايز
3. نقابة الأطباء الدكتور صدام احمد شناق
4. نقابة المهندسين الزراعين حسن احمد الصمادي
5. نقابة المهندسين الأردنيين م. مالك علون
6. مؤسسة اعمار سحاب محمود احمد محمد المحارمة
7. تجمع لجان المرأة ربى المطارنة
8. اتحاد الجمعيات الخيرية بركات محمد بركات
9. نقابة المحاميين جهاد حسين الرقاد
10. قطاع الشباب هبة محمد عبدالكريم الربيحات
11. ممثل عن المجتمع المحلي سلام فخري الطوال
12. ممثل عن المجتمع المحلي اشرف محمد غازي شابسوغ`
13. ممثل عن المجتمع المدني تيسير عويد الدبوبي
مجلس محافظة اربد
1. الاتحاد العام للمزارعين/ فرع اربد عدي بسام حمد الخصاونة
2. نقابة الاطباء/ فرع اربد الدكتور رامي العمري
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع اربد بشار عدنان الطلاق
4. غرفة تجارة اربد محمود احمد الرشدان
5. غرفة تجارة الرمثا مخلص الضايع
6. نقابة المهندسين/فرع اربد محمود فلاح الربابعة
7. مؤسسة اعمار اربد منذر البطاينة
8. تجمع لجان المرأة (اربد) ياسمين محمد فلاح الزعبي
9. اتحاد الجمعيات الخيرية صلاح محمد يوسف الزعبي
10. نقابة المحاميين/ فرع اربد محمد بني حمد
11. رئيس غرفة الصناعة هاني ابو حسان
12. ممثل عن المجتمع المحلي المهندس شريف الدحابرة
13. قطاع الشباب سناء فالح ابراهيم عبابنة
14. قطاع الشباب عامر سامح ابو دلو
15. المهندس عبدالله محمد بني هاني
مجلس محافظة الزرقاء
1. ممثل الاتحاد العام للمزارعين
2. نقابة الاطباء/ فرع الزرقاء الدكتور ماهر يونس
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الزرقاء فراس محمد سالم الحراحشة
4. غرفة تجارة الزرقاء حسن سعدالدين شريم
5. نقابة المهندسين / فرع الزرقاء جمال عبدالله أبو عيد
6. تجمع لجاة المرأة حياة مبارك الزواهرة
7. اتحاد الجمعيات الخيرية عمر يوسف الجراح
8. نقابة المحاميين سامر حمدان
9. قطاع الشباب ابراهيم غازي ابو سمحان
10. ممثل عن المجتمع المحلي سهيل عيسى سلمان زريقات
11. اصحاب الهمم مارينا خالد حسن العفير
مجلس محافظة المفرق
1. الاتحاد العام للمزارعين عودة سليمان عودة السرور
2. نقابة الاطباء/ فرع المفرق الدكتور امجد علي الشديفات
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع المفرق فراس محمد سالم الحراحشة
4. غرفة تجارة المفرق الدكتور خيرو رشيد المشاقبة
5. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع المفرق مجدي احمد سليمان العموش
6. إتحاد الجمعيات الخيرية علي خلف خليف العظامات
7. نقابة المحاميين فرع المفرق صايل الزبيدي
8. قطاع الشباب شهد حمدان راشد الشديفات
مجلس محافظة جرش
1. الاتحاد العام للمزارعين حسين عبدالله ابو العدس
2. نقابة الاطباء/ فرع جرش الدكتور جهاد دعدره
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع جرش اشرف عطا ابراهيم الديري
4. غرفة تجارة جرش الدكتور محمد علي العتوم
5. نقابة المهندسين / فرع جرش خلدون علي الزريقات
6. مؤسسة اعمار جرش زياد الربيع
7. إتحاد الجمعيات الخيرية احمد علي القادري
8. نقابة المحاميين فرع جرش هيام ابو غزالة
9. قطاع الشباب الدكتور عبدالله مروان عادل الزعبي
مجلس محافظة عجلون
1. الاتحاد العام للمزارعين منيب محمد الصمادي
2. نقابة الاطباء/ فرع عجلون الدكتور أغر سالم سلمان الربضي
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع عجلون معاوية موسى مزيد عناب
4. نقابة المهندسين / فرع عجلون ليث عيسى احمد الصمادي
5. غرفة تجارة عجلون محمد حمد محمود البعول
6. مؤسسة اعمار عجلون صهيب محمد علي شحادة القضاة
7. إتحاد الجمعيات الخيرية ملكي محمد بني عطا
8. نقابة المحاميين فرع عجلون باسل الرشايده
9. قطاع الشباب ماريا زهير شحادة حداد
مجلس محافظة مادبا
1. الاتحاد العام للمزارعين عايد كساب الشخانبة
2. نقابة الاطباء/ فرع مادبا الدكتور مروان المعايعة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع مادبا موسى هليل البريزات
4. غرفة تجارة مادبا حسام محمد عودة
5. نقابة المهندسين/ مادبا سالم حدادين
6. مؤسسة اعمار مادبا موسى حنا البجالي
7. تجمع لجان المرأة مادبا اكازية حمود المعايعة
8. إتحاد الجمعيات الخيرية ممدوح نزال الحيصة
9. نقابة المحاميين فرع مادبا رئيس فرعية مادبا
10. ابراهيم الرواحنة
11. عرين وديع كرادشة
مجلس محافظة البلقاء
1. الاتحاد العام للمزارعين نبيل بشير الفرحات
2. نقابة الاطباء/ فرع البلقاء الدكتور ناصر عبدالهادي السعايدة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع البلقاء حمدالله حسين ابو السمن
4. غرفة تجارة السلط سعيد بزبز الحياري
5. نقابة المهندسين / فرع السلط م. عبدالمحسن الخرابشة
6. مؤسسة اعمار السلط خلدون احمد خريسات
7. اتحاد الجمعيات الخيرية رعد عبدالحافظ صالح ابو حمود
8. نقابة المحاميين براق الحياري
9. غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان
10. قطاع الشباب اسراء محمود عبدالكريم الزعبي
11. ممثل عن المجتمع المحلي زياد عواد السمردلي
12. ممثل عن المجتمع المحلي د.مقبولة محمد المفلح
مجلس محافظة الكرك
1. الاتحاد العام للمزارعين عصمت دليوان المجالي
2. نقابة الاطباء/ فرع الكرك الدكتور عمر أمين الطراونة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الكرك زياد عبدالمهدي المعايطة
4. غرفة تجارة الكرك ممدوح فرحان القرالة
5. نقابة المهندسين / فرع الكرك العنود عبدالمجيد مسلم الصرايرة
6. مؤسسة اعمار الكرك حسام احمد حسين الكركي
7. إتحاد الجمعيات الخيرية معن ابراهيم الشمايلة
8. نقابة المحاميين فرع الكرك سعدون الذنيبات
9. قطاع الشباب عدي عبدالوهاب الحمايدة
10. ممثل عن المجتمع المحلي رياض يوسف زريقات
11. ممثل عن القطاع النسائي خلود سلامة العمارين
مجلس محافظة الطفيلة
1. الاتحاد العام للمزارعين عرفات عقلة المرايات
2. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع الطفيلة علي هاشم ممدوح العوران
3. غرفة تجارة الطفيلة عودةالله القطيطات
4. نقابة المهندسين / فرع الطفيلة صهيب يحيى الحوران
5. مؤسسة اعمار الطفيلة مصطفى العوران
6. تجمع لجان المرأة كوثر علي زعل الشباطات
7. اتحاد الجمعيات الخيرية محمد سالم شقيان القرارعة
8. نقابة المحاميين فرع الطفيلة رئيس الفرعية
9. اصحاب الهمم شادن سميح العوران
10. قطاع الشباب عمر جميل علي المزايدة
مجلس محافظة معان
1. الاتحاد العام للمزارعين جايز جزاع الجازي
2. نقابة الاطباء/ فرع معان الدكتور موسى محمد موسى الشلبي
3. نقابة المهندسين الزراعين/ فرع معان مصطفى محمد سالم القرالة
4. غرفة تجارة معان خالد قاسم كريشان
5. نقابة المهندسين / فرع معان محمد عصام محمد قباعة
6. مؤسسة اعمار الشوبك عبدالرحمن خالد الطورة
7. تجمع لجان المرأة عايدة محمد عبدالجليل ال خطاب
8. اتحاد الجمعيات الخيرية احمد عبدالحميد كريشان
9. نقابة المحاميين رئيس الفرعية
10. قطاع الشباب فيصل طلال بركات المحاميد
11. اصحاب الهمم اسماء عاطف عليان
مجلس محافظة العقبة
1. ممثل الاتحاد العام للمزارعين
2. نقابة الاطباء/ فرع العقبة الدكتور بسام محمد البواعنة
3. نقابة المهندسين الزراعيين/ فرع العقبة خالد عبدالحميد وراد العضايلة
4. غرفة تجارة العقبة اسامة عبدالفتاح رفيق ابو طالب
5. نقابة المهندسين / فرع العقبة طه احمد طه ياسين
6. تجمع لجان المرأة نداء حمدي عيد الشويخ
7. اتحاد الجمعيات الخيرية عمر صالح محمود الكيال
8. نقابة المحاميين فارس الطراونة
9. قطاع الشباب فاتن عبدالله علي الغنميين
10. اصحاب الهمم موسى فتحي الدردساوي
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