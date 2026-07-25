وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء لجان مجالس المحافظات

وأكد المصري خلال اللقاء أهمية التحضير المبكر والدقيق لموازنات المحافظات وترتيب الأولويات بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وخدمة المواطنين، مشددا على ضرورة التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة عند اختيار المشاريع التنموية، وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية.
ولفت المصري إلى اهمية الدور المحوري لمجالس المحافظات في تحديد الأولويات والتخطيط التنموي الذي يساهم في توجيه المخصصات المالية نحو المشاريع الأكثر أثرا وفائدة على المواطنين.
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة للشؤون الفنية المهندس محمد العموش، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور وسيم حداد، ورؤساء لجان مجالس المحافظات.
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