وزير الإدارة المحلية يلتقي لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون

وأكد المصري، خلال اللقاء الذي حضره محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أن الارتقاء بجودة الخدمات البلدية ونظافة المواقع السكنية والسياحية والأثرية يمثل أولوية قصوى.
وأشار إلى ضرورة حصر البؤر الساخنة التي رصدت خلال الشتاء الماضي، والمباشرة الفورية بإزالة الاعتداءات على مجاري السيول وحرم الأودية لحماية للأرواح والممتلكات، مؤكدا أهمية ترشيد الإنفاق وضبط الدوام الرسمي للعاملين.
ودعا إلى تعزيز الإيرادات البلدية، وتشجيع المواطنين والمنشآت على الاستفادة من قرار تمديد منح الخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والرسوم والعوائد للمسددين قبل نهاية حزيران المقبل، مبينا أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، ورفد صناديق البلديات بالإيرادات اللازمة لتعزيز قدراتها الخدمية.
ولفت المصري، إلى أهمية التحضير الميداني والجمالي اللائق للاحتفاء بعيد الاستقلال في 25 أيار المقبل، بوصفه مناسبة وطنية غالية، مثمنا جهود رؤساء لجان البلديات والكوادر البلدية في إنجاح فعاليات "يوم العلم".
