وزير الإدارة المحلية يلتقي لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون

الإثنين، 20-04-2026 05:22 م

الوكيل الإخباري-التقى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، رؤساء لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون، في اجتماع موسع لبحث ملفات النظافة العامة خاصة في المواقع السياحية، وضبط نفقات البلديات، ومعالجة التحديات البيئية.

وأكد المصري، خلال اللقاء الذي حضره محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أن الارتقاء بجودة الخدمات البلدية ونظافة المواقع السكنية والسياحية والأثرية يمثل أولوية قصوى.


وأشار إلى ضرورة حصر البؤر الساخنة التي رصدت خلال الشتاء الماضي، والمباشرة الفورية بإزالة الاعتداءات على مجاري السيول وحرم الأودية لحماية للأرواح والممتلكات، مؤكدا أهمية ترشيد الإنفاق وضبط الدوام الرسمي للعاملين.


ودعا إلى تعزيز الإيرادات البلدية، وتشجيع المواطنين والمنشآت على الاستفادة من قرار تمديد منح الخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والرسوم والعوائد للمسددين قبل نهاية حزيران المقبل، مبينا أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، ورفد صناديق البلديات بالإيرادات اللازمة لتعزيز قدراتها الخدمية.


ولفت المصري، إلى أهمية التحضير الميداني والجمالي اللائق للاحتفاء بعيد الاستقلال في 25 أيار المقبل، بوصفه مناسبة وطنية غالية، مثمنا جهود رؤساء لجان البلديات والكوادر البلدية في إنجاح فعاليات "يوم العلم".

 
 


علم فلسطين

فلسطين الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه للسلطة الفلسطينية

أخبار محلية تجارة عمّان تبحث والسفيرة التشيكية تعزيز العلاقات الاقتصادية

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يقترح استئنافا كاملا لاتفاقية التعاون مع سوريا

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي غموض بشأن إجراء محادثات إيرانية أميركية مع اقتراب وقف إطلاق النار من نهايته

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إسرائيل لم تقنعني قط بشن حرب على إيران

عربي ودولي أمين عام حلف شمال الأطلسي يزور تركيا غدا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية يلتقي لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء العاجل للشاعر حيدر محمود



 
 






