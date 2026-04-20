وزير الإدارة المحلية يلتقي لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون

الوكيل الإخباري-التقى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الاثنين، رؤساء لجان بلديات ومجالس محافظتي جرش وعجلون، في اجتماع موسع لبحث ملفات النظافة العامة خاصة في المواقع السياحية، وضبط نفقات البلديات، ومعالجة التحديات البيئية.

اضافة اعلان



وأكد المصري، خلال اللقاء الذي حضره محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، أن الارتقاء بجودة الخدمات البلدية ونظافة المواقع السكنية والسياحية والأثرية يمثل أولوية قصوى.



وأشار إلى ضرورة حصر البؤر الساخنة التي رصدت خلال الشتاء الماضي، والمباشرة الفورية بإزالة الاعتداءات على مجاري السيول وحرم الأودية لحماية للأرواح والممتلكات، مؤكدا أهمية ترشيد الإنفاق وضبط الدوام الرسمي للعاملين.



ودعا إلى تعزيز الإيرادات البلدية، وتشجيع المواطنين والمنشآت على الاستفادة من قرار تمديد منح الخصومات والإعفاءات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) والرسوم والعوائد للمسددين قبل نهاية حزيران المقبل، مبينا أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، ورفد صناديق البلديات بالإيرادات اللازمة لتعزيز قدراتها الخدمية.