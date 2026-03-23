وزير الإدارة المحلية يوجه البلديات لرفع الجاهزية استعدادا للمنخفض الجوي المقبل

الوكيل الإخباري- وجه وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات المملكة، بضرورة رفع الجاهزية والاستعداد للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفض المتوقع يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وشدد الوزير على أهمية تفقد العبارات ومصارف مياه الأمطار ومجاري الأودية، خاصة في أعقاب المنخفض الماضي، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وحسب طبيعة كل منطقة، بما في ذلك توسيع مجاري الأودية لضمان انسيابية المياه، وتعزيز الحماية للمنشآت عبر وضع الحواجز الإسمنتية أو الأكياس الرملية والسدود الترابية، وتسخير الإمكانيات المتاحة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.



ولفت الوزير إلى ضرورة تفعيل غرف العمليات طيلة فترة المنخفض، مع إدامة التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ، داعياً المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد التام عن مجاري السيول والأودية والمناطق المنخفضة حفاظاً على سلامتهم.



وقدم الوزير التهنئة والتبريك لرؤساء لجان البلديات، ورؤساء مجالس الخدمات، ومدراء الشؤون البلدية، وجميع الكوادر الإدارية والميدانية بمناسبة عيد الفطر السعيد، مثمناً جهودهم المستمرة في خدمة الوطن والمواطن أثناء عطلة العيد والمنخفض الجوي الذي تزامن معها.



وحسب نظام الإنذار المبكر وتوقعات الأرصاد الجوية التي تم توزيعها لجميع البلديات، سوف يبدأ هطول أمطار متفرقة صباح يوم الأربعاء بحيث تشمل مختلف مناطق المملكة.



وبعد الظهر والمساء سوف يتعمق تأثير المنخفض الجوي، حيث تزداد حدة الأمطار لتصبح رعدية ومصحوبة بزخات من البرد، مع تصنيف الخطورة بأنها "متوسطة" في أغلب المناطق.



وترتفع مؤشرات الخطورة في المناطق المنخفضة بالأغوار، ومحافظات إربد، وعجلون، والبلقاء، مع احتمالية تأثر مدينة العقبة بخطورة متوسطة مع أواخر النهار والمساء.