وزير الإدارة المحلية يوجه البلديات للاستعداد للمنخفضات الجوية المقبلة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أهمية استعداد البلديات للمنخفضات الجوية المقبلة، خاصة مع اقتراب تأثر المملكة بمنخفض جوي جديد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.





وقال خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة، برؤساء لجان بلديات محافظة إربد في مبنى بلدية إربد الكبرى، أن البلديات مسؤولة عن بيان الميول الطولية والعرضية لمشاريع إنشاء الشوارع الجديدة وإعادة تعبيدها، مبينًا أن الوزارة لن توافق على أي عطاء تعبيد إلا بوجود المقاطع الطولية والعرضية للشارع، والتي من شأنها منع تجمع المياه في الطرقات وتصريفها بالشكل الأمثل.



وطالب المصري رؤساء اللجان بحصر مشاكل التصريف في بلدياتهم، وعدم إنشاء أي خطوط لتصريف مياه الأمطار خارج المواصفات المعتمدة، واللجوء لإنشاء العبارات الصندوقية في المواقع الحرجة، وبناء الأرصفة والأسوار في المناطق التي تغمرها المياه من مناطق مرتفعة.



وبين، أهمية إجراء الفحوصات المخبرية في كل مرحلة من مراحل عمل المشاريع المنفذة، وأن يكون ضبط الجودة جزءًا رئيسًا من العطاء، مبينًا أن الوزارة طلبت من عدد من المختصين في البلديات تزويدها بمواصفات خاصة بأعمال إعادة الأوضاع ليتم التوافق عليها.



وأشار المصري إلى أهمية بدء الاستعداد للاحتفال بيوم العلم وعيد الاستقلال الـ 80 للمملكة خاصة في ظل الظروف الحالية، لافتًا إلى ضرورة تطبيق البلديات لنظام سارية العلم، ورفع الأعلام في مختلف مناطق المدن والقرى والبلدات والمباني الحكومية فيها، وإضاءة مبانيها وأهم معالمها بألوان العلم الأردني.



وقال وزير الإدارة المحلية، إن المتسوق الخفي في البلديات يركز على النظافة كأولوية قصوى، وتعامل الموظفين مع المراجعين وخدمة الجمهور، مؤكدًا أن النظافة العامة تعد خطًا أحمر في العمل البلدي وفي جميع المناطق ومواقع التنزه وتمثل أولوية قصوى في العمل البلدي.



وبين، أنه بات من الضروري رفع مستوى أداء الموظفين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة تدريبية شاملة لموظفي جميع البلديات يبدأ تطبيقها اعتبارًا من شهر حزيران القادم.



وطالب المصري رؤساء اللجان بتزويد الوزارة بأي عيوب موجودة في أنظمة رخص المهن وبراءة الذمة الإلكترونية وجميع الأنظمة المحوسبة، ليتم معالجتها على وجه السرعة، مبينًا أنه سيتم برامج الحوسبة والتدريب عليها في مختلف بلديات المملكة.







