الإثنين 2025-12-01 02:16 م

وزير الإدارة المحلية: 8 آلاف عامل غير مثبت في البلديات

أرشيفية
الإثنين، 01-12-2025 12:57 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن عدد عمال البلديات غير المثبتين يصل إلى نحو 8 آلاف عامل.اضافة اعلان


وقال المصري خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن جزء منهم يمارس عمله كعامل وطن أو زراعة أو إنارة أو صيانة، وجزء منهم مكلف بأعمال إدارية ويحمل مؤهل علمي وبشكل مخالف لكتاب التعيين.

وأضاف أن عدد العمال غير المكلفين بأعمال إدارية نحو 4300 عامل، وتم رفع الأسماء لهيئة الخدمة والإدارة العامة من أجل دراسة تثبيتهم في البلديات.

وأشار المصري إلى أنه مع نهاية العام الحالي ستكون الأمور واضحة بشأن هؤلاء العمال وآلية تثبيتهم وفق جدول زمني قد يكون بحسب سنوات الخدمة.
 
 


