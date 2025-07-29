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وزير الاتصالات السوري في عمان .. زيارات ولقاءات لبحث مستقبل التعاون الرقمي

وزير الاتصالات السوري في عمان .. زيارات ولقاءات لبحث مستقبل التعاون الرقمي
وزير الاتصالات السوري في عمان .. زيارات ولقاءات لبحث مستقبل التعاون الرقمي
 
الثلاثاء، 29-07-2025 06:13 م
الوكيل الإخباري-   بدأ وفد رسمي رفيع من الجمهورية العربية السورية، برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى المملكة الأردنية الهاشمية تستمر على مدى يومين، تهدف بشكل رئيسي إلى الاطلاع على التجربة الأردنية المتقدمة في مجالات الاتصالات، والتحول الرقمي، والتعليم التقني، والأمن السيبراني، والتعرف إلى النماذج الناجحة التي طورتها المملكة في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين.اضافة اعلان


واستهل الوفد برنامج الزيارة بجولة إلى المركز الوطني للأمن السيبراني، اطلع خلالها على آليات حماية البنية التحتية الرقمية في الأردن، ونُظم المراقبة والاستجابة للتهديدات السيبرانية، إضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة في مجال الحوكمة السيبرانية.

كما زار الوفد قبة الألعاب والرياضات الإلكترونية – The ARC في مجمع الملك الحسين للأعمال، حيث اطلع على الاستراتيجية الوطنية الأردنية للرياضات والألعاب الإلكترونية وخطتها التنفيذية، إلى جانب التعرف على التجربة الأردنية في دعم صناعة وتطوير الألعاب الرقمية، والنجاحات التي حققتها الشركات الأردنية في هذا القطاع الواعد.

وتعرّف الوفد أيضًا على جهود الأردن في تنظيم البطولات المحلية واستضافة الفعاليات الإقليمية والدولية، ضمن توجه يهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز حضور الأردن في مجالات الصناعات الإبداعية.

وفي محطة ثالثة، زار الوفد جامعة الحسين التقنية، واطّلع على النماذج التعليمية التطبيقية التي تنفذها الجامعة لإعداد الكفاءات التقنية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

واختُتم اليوم الأول من الزيارة بعقد اجتماع موسّع في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تم خلاله استعراض التجربة الأردنية في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، ومبادرات تأهيل الشباب وتعزيز المهارات الرقمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وفتح قنوات تواصل مستدامة بين المؤسسات المعنية في البلدين.

ومن المقرر أن تتواصل زيارة الوفد السوري يوم غد، حيث تشمل عددًا من اللقاءات مع الجهات التنظيمية والشركات المتخصصة في قطاعي الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص الأردني لبحث فرص الشراكة والتعاون التقني.
 
 
gnews

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