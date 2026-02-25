وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي

وقال المومني في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع إحالة مشروع القانون للجان المختصة في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الحكومة فتحت الباب أمام جميع الجهات لابداء رأيها في تعديلات الضمان الجديدة من أجل الخروج بأفضل نسخة منها.
وأشار المومني إلى أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة بينت أن المشكلة ستبدأ مع عام 2030 لذلك ارتأت الحكومة إيجاد الحلول لها قبل أن تتفاقم وذلك للحفاظ على المؤسسة ومراعاة مصلحة المؤمن عليهم.
