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وزير الاتصال الحكومي : استقلال الأردن محطة تاريخية ومصدر فخر للأجيال القادمة

وزير الاتِّصال الحكومي الدكتور محمَّد المومني
الدكتور محمد المومني
 
الأحد، 25-05-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-    قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إننا نعيش أيام فخر ونحن نحتفل بالذكرى الـ 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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وأضاف الدكتور المومني في مقطع فيديو عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد بمناسبة عيد الاستقلال: "في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، نتذكر عمق الهوية الوطنية الأردنية، ووحدة الصف الوطني تجاه التحديات."


وتابع: " لقد كان استقلال الأردن، وسيبقى، المحطة الكبرى والأهم في تاريخ بلادنا، ومنطلقًا لكل تقدم وإنجاز تحقق عبر العقود، في مختلف الميادين، في ظل بيئة من الاستقرار والتحديث، ورسالة سلام واعتدال يحملها الأردن إلى العالم أجمع مؤكدا أن الأردن سيواصل مسيرة العمل والبناء".

 
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