وزير الاتصال الحكومي : استقلال الأردن محطة تاريخية ومصدر فخر للأجيال القادمة

وأضاف الدكتور المومني في مقطع فيديو عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد بمناسبة عيد الاستقلال: "في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، نتذكر عمق الهوية الوطنية الأردنية، ووحدة الصف الوطني تجاه التحديات."
وتابع: " لقد كان استقلال الأردن، وسيبقى، المحطة الكبرى والأهم في تاريخ بلادنا، ومنطلقًا لكل تقدم وإنجاز تحقق عبر العقود، في مختلف الميادين، في ظل بيئة من الاستقرار والتحديث، ورسالة سلام واعتدال يحملها الأردن إلى العالم أجمع مؤكدا أن الأردن سيواصل مسيرة العمل والبناء".
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