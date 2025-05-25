وزير الاتصال الحكومي : استقلال الأردن محطة تاريخية ومصدر فخر للأجيال القادمة

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، إننا نعيش أيام فخر ونحن نحتفل بالذكرى الـ 79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

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وأضاف الدكتور المومني في مقطع فيديو عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاحد بمناسبة عيد الاستقلال: "في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين جميعًا، نتذكر عمق الهوية الوطنية الأردنية، ووحدة الصف الوطني تجاه التحديات."