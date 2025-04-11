وزير الاتصال الحكومي: الأردن سيبقى عصيا على كل الأخطار

وأشار المومني إلى أن الأردن يؤكد مرة أخرى من خلال قدرة مؤسساته على حماية مصالحه والابتعاد عن كل الحرائق في الإقليم.
ودعا المومني لأخذ المعلومة من مصادرها والابتعاد عن مصادر الخطر أيا كانت.
وأضاف، " نحن في الأردن استطعنا المحافظة على أمن واستقرار بلدنا".
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