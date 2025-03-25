وزير الاتصال الحكومي: الحكومة تواصل اجتماعاتها مع الكتل الحزبية النيابية

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الوكيل الإخباري- نشر وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، تغريدة على منصة إكس أكد فيها استمرار الاجتماعات بين الكتل الحزبية النيابية ورئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، في إطار سلسلة لقاءات يعقدها مع الكتل النيابية لغايات المتابعة ورفع مستوى التنسيق. اضافة اعلان





وأوضح المومني أن اللقاءات التي عُقدت الأربعاء الماضي ويوم الإثنين، ناقشت قضايا وطنية بارزة، منها الناقل الوطني، والتأمين الصحي الشامل، وواقع التعليم، والسياسة الاقتصادية، والمشاريع الداعمة للنمو وتحسين مستوى المعيشة.



وأضاف أن الاجتماعات تعكس أهمية الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مماثلة مع كتل برلمانية حزبية أخرى لاحقًا.



وكان رئيس الوزراء قد التقى خلال الشهر الماضي، عددًا من الكتل النيابية في مجلس النواب، شملت كتلة حزب الميثاق الوطني، وكتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي، وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي.