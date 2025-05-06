الثلاثاء 2025-05-06 05:57 م
 

وزير الاتصال الحكومي: الوعي المجتمعي يقوي جهود مواجهة خطاب الكراهية

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
الدكتور محمد المومني
 
الثلاثاء، 06-05-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أن زيادة الوعي المجتمعي في التعامل مع الكم الكبير والهائل من المعلومات المتدفقة في العصر الحالي، هو الأسلوب الأفضل لمواجهة خطاب الكراهية ووقف بث المعلومات المضلِّلة والزائفة، لافتًا إلى أن الأردن يُعد من أفضل دول الإقليم في مجال التربية والدراية الإعلامية.

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وأشار المومني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، بحضور أمينها العام الدكتور زيد النوايسة، رئيس وأعضاء منظمة "بكلان" للتنمية، إلى ضرورة تطوير القدرة على التمييز بين المعلومة الصحيحة والمغلوطة، والتفريق بين الرأي وخطاب الكراهية في المجتمعات، مؤكدًا أن ذلك يتطلب معرفة ومهارات كبيرة في الحكم على طبيعة المعلومات الواردة في زحام مليء بخطابات الشعبوية الحاملة للكراهية والتجييش السلبي.


ولفت إلى أن جزءًا من عمل الوزارة يقوم على التواصل مع المواطنين، والشباب المبادرين والمتطوعين في الجمعيات والمؤسسات التي تعمل على تعزيز تنمية المبادرات الريادية، بهدف شرح وتفسير أثر القرارات والسياسات الحكومية.

 
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