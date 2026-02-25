وزير الاتصال الحكومي: لا يتقاضى الوزير أي مكافآت مقابل رئاسته مجلس إدارة

وقال المومني خلال لقاء صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بالتعديلات الأخيرة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 لم ترحل المشكلة للأجيال المقبلة.
وأضاف أن الحكومة تعمل وفق الدراسة الاكتوارية التي أجراها خبراء من منظمة العمل الدولية.
وأشار المومني إلى أنه كلما زادت قاعدة اشتراكات الضمان الاجتماعي كلما تحسن المركز المالي للضمان الاجتماعي.
وبيّن أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد 3 سنوات وربما تظهر تلك الدراسات مؤشرات جديدة تبين الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي
-
الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي ويعقدان مباحثات في قصر بسمان
-
الملك يهنئ أمير دولة الكويت بالعيد الوطني لبلاده
-
الملك يستقبل مدير عام منظمة الصحة العالمية
-
الضمان: رفع الغرامات إلى 100% بحق المنشآت غير الملتزمة بالشمول اعتبارا من عام 2027
-
أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة
-
وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة
-
السفير الأذريّ يؤكد عمق العلاقات الأردنية الأذرية