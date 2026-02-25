وزير الاتصال الحكومي: لا يتقاضى الوزير أي مكافآت مقابل رئاسته مجلس إدارة

01:32 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أنه لا يتقاضى أي وزير أي مكافأة عن أي مجلس يرأسه بموجب أحكام قانون الإدارة العامة في رد على المعلومات المتداولة حول تقاضي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ وزير العمل لمبالغ مالية كبيرة.





وقال المومني خلال لقاء صحفي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة بالتعديلات الأخيرة على مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 لم ترحل المشكلة للأجيال المقبلة.



وأضاف أن الحكومة تعمل وفق الدراسة الاكتوارية التي أجراها خبراء من منظمة العمل الدولية.



وأشار المومني إلى أنه كلما زادت قاعدة اشتراكات الضمان الاجتماعي كلما تحسن المركز المالي للضمان الاجتماعي.



وبيّن أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة بعد 3 سنوات وربما تظهر تلك الدراسات مؤشرات جديدة تبين الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.





