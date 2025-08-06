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وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني
محمد المومني
 
الأربعاء، 06-08-2025 12:07 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الأربعاء، رفض الأردن الاعتداءات المستمرة على قوافل المساعدات الإغاثية، والتي كان آخرها اليوم، إذ تعرضت الشاحنات إلى اعتداءات عديدة أوقفتها عن اكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة.

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وقال المومني، إن القافلة كانت تضم 30 شاحنة عبرت الحدود الأردنية باتجاه قطاع غزة، (على الحدود مع زيكيم).


وأضاف أنه لحق ضرر مادي بـ4 شاحنات بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، إذ تحطمت واجهات زجاجية أمامية وأضرار أخرى.


وأشار المومني إلى أن الأردن يرى أن هنالك تساهلا في التعامل مع المستوطنين الذين يعترضون طريق الشاحنات ويهددون سلامة السائقين.

 

وبين أن هذا الاعتداء هو الثاني خلال الأسبوع الحالي بعد تعرض قافلة الأحد الماضي إلى الاعتداء أيضا، ما اضطر عودة شاحنتين إلى الأردن.


وشدد المومني على أن هذا الأمر يستدعي تدخلا إسرائيليا جديا وعدم التساهل مع من يعيق هذه القوافل الإغاثية التي تشكل خرقاَ للمواثيق الدولية والاتفاقيات المبرمة.

 
 
gnews

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