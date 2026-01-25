وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

واستذكر المومني الدور الإعلامي للفقيد، ومسيرته في الإذاعة الأردنية.
وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
-
أخبار متعلقة
-
بعد الحادثة المفجعة.. تعرف على التهم الموجهة لقاتل شقيقته المحامية في عمّان
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير السعودي
-
التربية تعلن أسماء المعلمين الفائزين بقرعة الحج لموظفي الوزارة
-
مصدر أمني: قاتل شقيقته طعنا في عمّان متعاط للمخدرات
-
جيدكو: 6.28 مليون دينار القيمة التعاقدية لبرامج الدعم العام الماضي
-
المياه تستكمل مشروع مياه عين الباشا بمنحة قيمتها 9.5 مليون دينار
-
البلقاء التطبيقية تُدرج في 9 حقول علمية بتصنيف التايمز العالمي 2026
-
الوطنية للتشغيل والتدريب تحصل على شهادتي ISO 45001 وISO 14001