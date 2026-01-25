وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي خالد القرعان

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي خالد القرعان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.

اضافة اعلان



واستذكر المومني الدور الإعلامي للفقيد، ومسيرته في الإذاعة الأردنية.