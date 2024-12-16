وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي

واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي والدولي، إذ عمل في الإذاعة الأردنية وإذاعتي بي بي سي في لندن، وإم بي سي
وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
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