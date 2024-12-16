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وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي سالم العبادي

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الإعلامي سالم العبادي
الإثنين، 16-12-2024 10:57 ص
الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الإعلامي سالم العبادي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الاثنيناضافة اعلان


واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي والدولي، إذ عمل في الإذاعة الأردنية وإذاعتي بي بي سي في لندن، وإم بي سي

وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
 
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