وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب

واستذكر المومني، مناقب الفقيد وتميزه على الصعيد المهني وإسهاماته في مجال العمل الصحفي، حيث ترك الفقيد بصماته الواضحة التي أثرت المشهد الصحفي والإعلامي.
وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما نعى مجلس نقابة الصحفيين الزميل القطب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز والالتزام المهني والأخلاقي.
واستذكر نقيب الصحفيين طارق المومني، مناقب الفقيد الذي يعد أحد أبرز الصحفيين العمالقة الذين أسسوا وبنوا مؤسسات صحفية، كانت وما زالت منارات للمعرفة والمهنية في أصعب الظروف وأحلكها، وتركوا إرثًا انعكس على المهنة ومستقبلها، وتخرجت على أيديهم أجيال تواصل العمل والعطاء لرفعتها وتقدمها.
ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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