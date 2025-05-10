السبت 2025-05-10 02:21 م
 

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب

ا
البقاء لله
 
السبت، 10-05-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي أمين القطب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مهنة الصحافة.

اضافة اعلان


واستذكر المومني، مناقب الفقيد وتميزه على الصعيد المهني وإسهاماته في مجال العمل الصحفي، حيث ترك الفقيد بصماته الواضحة التي أثرت المشهد الصحفي والإعلامي.


وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


كما نعى مجلس نقابة الصحفيين الزميل القطب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز والالتزام المهني والأخلاقي.


واستذكر نقيب الصحفيين طارق المومني، مناقب الفقيد الذي يعد أحد أبرز الصحفيين العمالقة الذين أسسوا وبنوا مؤسسات صحفية، كانت وما زالت منارات للمعرفة والمهنية في أصعب الظروف وأحلكها، وتركوا إرثًا انعكس على المهنة ومستقبلها، وتخرجت على أيديهم أجيال تواصل العمل والعطاء لرفعتها وتقدمها.


ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

شؤون برلمانية خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة

ف

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

ل

أخبار محلية يوم وظيفي في البلقاء التطبيقية غدا الأحد

ا

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب

ت

أخبار محلية بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

اغبغل

طب وصحة 5 أضرار محتملة لشرب الشاي... ما هي؟

ا

طب وصحة للتخلص من الانتفاخ والحصول على نوم عميق وقلب أقوى.. اعتمدوا على هذه الفاكهة

ب

المرأة والجمال لشعر صحي لا يتساقط.. ركزوا على هذه الاطعمة



 
 





الأكثر مشاهدة