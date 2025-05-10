وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي أمين القطب

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي أمين القطب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مهنة الصحافة.

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واستذكر المومني، مناقب الفقيد وتميزه على الصعيد المهني وإسهاماته في مجال العمل الصحفي، حيث ترك الفقيد بصماته الواضحة التي أثرت المشهد الصحفي والإعلامي.



وأعرب المومني عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما نعى مجلس نقابة الصحفيين الزميل القطب الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز والالتزام المهني والأخلاقي.



واستذكر نقيب الصحفيين طارق المومني، مناقب الفقيد الذي يعد أحد أبرز الصحفيين العمالقة الذين أسسوا وبنوا مؤسسات صحفية، كانت وما زالت منارات للمعرفة والمهنية في أصعب الظروف وأحلكها، وتركوا إرثًا انعكس على المهنة ومستقبلها، وتخرجت على أيديهم أجيال تواصل العمل والعطاء لرفعتها وتقدمها.