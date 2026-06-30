الثلاثاء 2026-06-30 02:19 م

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي محمد المهيرات

وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي محمد المهيرات
الصحفي محمد المهيرات
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:26 م
الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الصحفي محمد عبد الحافظ مناور المهيرات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء بعد مسيرة حافلة في العمل الصحفي والإعلامي.اضافة اعلان


واستذكر الدكتور المومني مناقب الفقيد وإسهاماته الكبيرة في العمل الصحفي والإعلامي؛ إذ عمل صحفيًا في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وصحيفة الدستور.

وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما نعت مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميلة فيروز مبيضين وأسرة الوكالة، المرحوم المهيرات، مستذكرة مناقب الفقيد وجهوده في تطوير العمل الصحفي بالوكالة والمواقع التي شغلها، متقدمة من ذوي الفقيد والأسرة الصحفية بأحر التعازي، داعية المولى تعالى، أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.
 
 


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