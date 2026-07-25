وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب

واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الصحافة الأردنية والعربية، تاركا خلفه إرثا صحفيا سيظل حاضرا في ذاكرة الصحافة والإعلام.
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