وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب

الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الكاتب الصحفي سلطان الحطاب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية والعربية.

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