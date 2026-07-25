السبت 2026-07-25 11:36 ص

وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب

الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله
الكاتب الصحفي سلطان الحطاب
 
السبت، 25-07-2026 10:37 ص

الوكيل الإخباري-   نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الكاتب الصحفي سلطان الحطاب، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت، بعد مسيرة حافلة في الصحافة المحلية والعربية.

اضافة اعلان


واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الصحافة الأردنية والعربية، تاركا خلفه إرثا صحفيا سيظل حاضرا في ذاكرة الصحافة والإعلام.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

حاويات شحن

اقتصاد محلي إعفاء صادرات الألبسة والمحيكات الأردنية إلى الولايات المتحدة بالكامل من الرسوم الجمركية

الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

أخبار محلية الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الاردن

الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي ينعى الكاتب الصحفي سلطان الحطاب

العاصمة عمان

اقتصاد محلي وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بالأردن 25 بالمئة خلال العام الماضي

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 25-7-2026

الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله

نعـي فـاضل الكاتب الصحفي سلطان الحطاب في ذمة الله

قوات الاحتلال

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويقتحم مناطق في الضفة الغربية



 
 






الأكثر مشاهدة

 