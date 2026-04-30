وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اعتزاز الحكومة بكل يدٍ تعمل، وتثمينها لكل جهدٍ يسهم في بناء الأردن وتعزيز مسيرته التنموية.

اضافة اعلان



وقال المومني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العامل الأردني يُعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، ورمزًا للعطاء والإخلاص في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ما يقدمه عمال الوطن من جهود مخلصة يشكل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم.