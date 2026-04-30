وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم

الخميس، 30-04-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، اعتزاز الحكومة بكل يدٍ تعمل، وتثمينها لكل جهدٍ يسهم في بناء الأردن وتعزيز مسيرته التنموية.

وقال المومني في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العامل الأردني يُعد شريكًا أساسيًا في عملية التنمية، ورمزًا للعطاء والإخلاص في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن ما يقدمه عمال الوطن من جهود مخلصة يشكل ركيزة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التقدم.


وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على دعم العمال وتحسين بيئة العمل، بما يعزز الإنتاجية ويحقق التنمية المستدامة.

 
 


