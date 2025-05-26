الإثنين 2025-05-26 09:38 م
 

وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في الطفيلة

مثنى غرايبة
مثنى غرايبة
 
الإثنين، 26-05-2025 07:53 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، إيلاء الحكومة اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق الواعدة بالإمكانات، وتستحق المزيد من الفرص التنموية.

اضافة اعلان


وأشار خلال زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، اليوم الاثنين، إلى إقرار مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، إضافية إلى التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، وكذلك إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.


وأوضح غرايبة أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من الحريق

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريق باص في إربد

نقابة المقاولين الأردنيين

أخبار محلية نقيب المقاولين: مهتمون بالتشاركية مع المقاول السوري

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ارشيفية

أخبار محلية أكثر من 8000 زائر في احتفالية متحف الدبابات الملكي بعيد الاستقلال الـ79

جانب من الافتتاح

أخبار الشركات "وضوح" الأردن تحتفل بعيد الاستقلال ال79 في البوليفارد

قمة الإعلام العربي

عربي ودولي انطلاق قمة الإعلام العربي بدبي

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تأجيل الرسوم الجمركية الأميركية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية: السلطات الكندية تعثر على جثمان المواطن الأردني عمارين بعد اختفائه



 
 





الأكثر مشاهدة