وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في الطفيلة

وأشار خلال زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، اليوم الاثنين، إلى إقرار مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، إضافية إلى التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، وكذلك إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح غرايبة أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة الفعلي لزيادة تنافسية مدينة الطفيلة الصناعية من خلال توفير بيئة مشجعة وتنافسية قادرة على استقطاب مشاريع اقتصادية نوعية.
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