وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في الطفيلة

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاستثمار المهندس مثنى غرايبة، إيلاء الحكومة اهتماماً خاصاً بتعزيز الاستثمار في محافظة الطفيلة، باعتبارها من المناطق الواعدة بالإمكانات، وتستحق المزيد من الفرص التنموية.

اضافة اعلان



وأشار خلال زيارة إلى مدينة الطفيلة الصناعية، اليوم الاثنين، إلى إقرار مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، حزمة حوافز استثمارية لدعم مدينة الطفيلة الصناعية، تضمنت تخفيض أسعار الأراضي بنسبة 50 بالمئة، إضافية إلى التخفيض السابق ليصبح سعر المتر المربع 5 دنانير فقط، وكذلك إعفاء الشركات والمصانع التي يتم تأسيسها أو تسجيلها خلال عام من تاريخ القرار من رسوم الكهرباء لمدة ثلاث سنوات.