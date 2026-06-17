وزير الاستثمار: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعزز الشراكة الاقتصادية

وأوضح أبو غزالة أن المؤتمر كان مقررا عقده في شهر نيسان الماضي، إلا أنه أُجل إلى نهاية العام نتيجة بعض الظروف والتحديات الإقليمية، لا سيما المتعلقة بحركة النقل.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف الانتقال من التعاون التقليدي بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى شراكة اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتأثيرا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الاقتصادي في مناطق الاتحاد الأوروبي والمملكة.
وأشار إلى أن المؤتمر سيكون منصة رئيسية تجمع كبار المستثمرين وقادة الأعمال والصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية من الأردن وأوروبا ودول أخرى، بهدف تعزيز الشراكات وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.
وبين أن وزارة الاستثمار عملت على إعداد فرص استثمارية قابلة للتمويل، جرى طرح عدد منها خلال الفترة الماضية، فيما يجري العمل على استكمال تهيئة فرص أخرى لعرضها خلال المؤتمر، لافتا إلى أن هذه الفرص تتركز في قطاعات الطاقة والاقتصاد الرقمي والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
ولفت أبو غزالة إلى أن الحكومة أعادت النظر في نظام البيئة الاستثمارية ووسعت التسهيلات والحوافز الممنوحة للمستثمرين، كما أعلنت حوافز إضافية للمشاريع الاستثمارية في مناطق الجنوب بهدف دعم التنمية المحلية.
وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي خصصت قرابة 3 مليارات يورو للمساهمة في تقليل مخاطر الاستثمار الأجنبي، من بينها 1.5 مليار يورو على شكل تسهيلات مصرفية للشركات الأوروبية التي تنفذ مشاريع استثمارية بالشراكة مع شركات أردنية.
وأشار إلى أن جاذبية الأردن الاستثمارية لا ترتبط بالحوافز فقط، بل أيضا بموقعه الاستراتيجي ودوره المحوري في المنطقة، موضحا أن المملكة أثبتت قدرتها على الحفاظ على انسيابية التجارة الدولية وتوفير بدائل لوجستية خلال التحديات الإقليمية الأخيرة.
وأكد أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الأردن وتطور البن
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