وزير الاستثمار: نعمل على إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار ومأسستها بإطار وطني حكومي

الوكيل الإخباري- قال وزير الاستثمار، طارق أبو غزالة، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار ومأسستها بإطار وطني حكومي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والانفتاح على القطاع الخاص والبحث عن فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

اضافة اعلان



وأكد أبو غزالة خلال لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان خبراء وإعلاميين وصحفيين اقتصاديين وكتَّاباً، في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أن البدء في تنفيذ مشروعي الناقل الوطني وسكة حديد العقبة يمثل مرحلة جديدة ومهمة في انجاز مشاريع وطنية تعزز مكانة الأردن الاقتصادية.