الثلاثاء 2026-04-21 07:16 م

وزير الاستثمار: نعمل على إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار ومأسستها بإطار وطني حكومي

الثلاثاء، 21-04-2026 05:32 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاستثمار، طارق أبو غزالة، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة استراتيجية الاستثمار ومأسستها بإطار وطني حكومي بما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية والانفتاح على القطاع الخاص والبحث عن فرص استثمارية قابلة للتنفيذ.

وأكد أبو غزالة خلال لقاء رئيس الوزراء جعفر حسان خبراء وإعلاميين وصحفيين اقتصاديين وكتَّاباً، في دار رئاسة الوزراء، الثلاثاء، أن البدء في تنفيذ مشروعي الناقل الوطني وسكة حديد العقبة يمثل مرحلة جديدة ومهمة في انجاز مشاريع وطنية تعزز مكانة الأردن الاقتصادية.


ولفت ألى أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة بلغت العام الماضي 2025 نحو 2 مليار دولار بزيادة نسبتها 25 بالمائة عن العام الذي سبقه مشيرا الى ان الوزارة طلبات استثمار من المنتظر ان يتم طرحها خلال النصف الثاني من العام الحالي تصل الى نحو 5 مليارات دولار.

 
 


