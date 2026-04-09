الخميس 2026-04-09 11:06 م

وزير الاستثمار يبحث والسفيرة السويسرية والقائم بأعمال السفارة السويدية آفاق التعاون

ل
جانب من اللقاء
 
الخميس، 09-04-2026 05:07 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الاستثمار، الدكتور طارق أبو غزالة، مع سفيرة سويسرا إميليا جورجيفا، والقائم بأعمال سفارة السويد أنتون كروغرستروم، تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع البلدين الصديقين.

ولفت أبو غزالة خلال استقباله اليوم الخميس سفيرة سويسرا والقائم بأعمال سفارة السويد، إلى ما توفره المملكة من بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بحزمة من المزايا التنافسية والتشريعات المحفزة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات الواعدة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخدمة المصالح المشتركة.

 
 


أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






الأكثر مشاهدة