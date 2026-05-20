الأربعاء 2026-05-20 07:18 م

وزير الاستثمار يبحث والسفير الموريتاني تعزيز التعاون

الأربعاء، 20-05-2026 05:37 م

الوكيل الإخباري-   بحث وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، لدى استقباله في مكتبه اليوم الأربعاء، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى المملكة، الطالب المختار الشيخ محمد المجتبى، سبل تعزيز التعاون المشترك، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد أبو غزالة خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، لافتًا إلى حرص المملكة على تعزيز الشراكات وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

 
 


